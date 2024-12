2024-12-25 17:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىدعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار هادي، اليوم الاربعاء، إلى توسيع اختصاصات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالدستور في تطبيق اللامركزية الإدارية.وقال هادي في كلمة القاها خلال المؤتمر الأول لمناقشة مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المنعقد ببغداد اليوم، إن "الدخول في تفاصيل نصوص هذا القانون يحتاج إلى نقاشات […]

The post رئيس اللجنة القانونية النيابية يدعو إلى توسيع اختصاصات المحافظات appeared first on جريدة المدى.