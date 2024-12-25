"بغداد اليوم" تطلق أكبر استفتاء مركزي لاختيار أفضل الشخصيات لعام 2024

2024-12-25 20:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انطلاقا من مبدأ ترك حق الخيار لابناء الشعب العراقي في من يراه مناسباً كافضل شخصية في مجال عمله، تعلن وكالة "بغداد اليوم" الاخبارية، اطلاق أكبر استفتاء مركزي لاختيار أفضل الشخصيات لعام 2024 في مجالات العمل المختلفة (سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وفنية وإعلامية وتعليمية وغيرها)، خلال الساعات المقبلة.

ويعد هذا الاستفتاء من اكبر الاستفتاءات، حيث سيقام حفلاً مركزياً يكرم الفائزين بجوائز قيمة وكبيرة تثميناً لجهود اعمالهم المتميزة والتي تركت اثراً ايجابياً في نفوس العراقيين.



