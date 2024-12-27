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بعد فضيحة تضخم ثروته.. نقل معاون مدير عام القانونية إلى خارج “الاستثمار” وإحالته للقضاء

بعد فضيحة تضخم ثروته.. نقل معاون مدير عام القانونية إلى خارج “الاستثمار” وإحالته للقضاء
بعد فضيحة تضخم ثروته.. نقل معاون مدير عام القانونية إلى خارج “الاستثمار” وإحالته للقضاء
2024-12-27 10:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت النائب عالية نصيف عن نقل معاون مدير عام القانونية في هيئة الاستثمار (س.ج. هـ) وإحالته إلى القضاء. واضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة X: “جزيل الشكر للأخ رئيس لجنة النزاهة، ولرئيس مجلس الوزراء الذي وافق مشكوراً على طلب لجنتنا باتخاذ الإجراءات بحق هذا الشخص”. وكانت معلومات نشرتها عراق أوبزيرفر، قد …

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بعد فضيحة تضخم ثروته.. نقل معاون مدير عام القانونية إلى خارج “الاستثمار” وإحالته للقضاء

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