بعد فضيحة تضخم ثروته.. نقل معاون مدير عام القانونية إلى خارج “الاستثمار” وإحالته للقضاء

2024-12-27

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت النائب عالية نصيف عن نقل معاون مدير عام القانونية في هيئة الاستثمار (س.ج. هـ) وإحالته إلى القضاء. واضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة X: “جزيل الشكر للأخ رئيس لجنة النزاهة، ولرئيس مجلس الوزراء الذي وافق مشكوراً على طلب لجنتنا باتخاذ الإجراءات بحق هذا الشخص”. وكانت معلومات نشرتها عراق أوبزيرفر، قد …

