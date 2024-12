حصيلة الأحداث الفنية في العام 2024.. العراق يشهد مهرجانات فنية وتشكيلية وسينمائية ومعارض كتب

2024-12-26 10:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهد عام 2024 سلسلة طويلة بأهم الاحداث الفنية المحلية والدولية، شملت إقامة مهرجانات ثقافية وفنية داخل العراق في إشارة الى عودته إلى الساحة الإقليمية والعالمية ورسالة باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها خلال السنين الماضية، بالإضافة الى رحيل العديد من الفنانين الكبار، بالاضافة الى مهرجانات عالمية بالوطن العربي. إذ …

