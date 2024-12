نجوم اعتزلوا ومنتخبات تعود للأمجاد.. أبرز الاحداث الرياضية خلال 2024

2024-12-27 10:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر مسابقات دولية وبطولات عديدة وأرقام قياسية، شهد العام 2024 لحظات الاستثنائية، ليس في مجالات السياسة او الاقتصاد، بل ما كل ما يخص عالم الرياضة لاسيما الكرة المستديرة، فقطر استطاعت الاحتفاظ بلقب العرش الاسيوي، واسبانيا عادت لأمجاد اوروبا، اما الأندية فتمكن مدريد من حضن محبوبته القارية مجددا، والحزن عم الملاعب الترابية بعد اعتزالها …

