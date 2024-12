تزامنا مع العواصف.. الدفاع المدني تصدر سلسلة تحذيرات

2024-12-27 14:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، وصايا وإرشادات لمواجهة العواصف، بالتزامن مع اجتياحها عدد من مناطق البلاد. ونشرت المديرية في بيان، الوصايا والارشادات الدفاع المدني الخاصة بالعواصف: 1- يُوصى بعدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية تجنباً لمخاطر انقطاعها نتيجة العاصفة، حيث من الممكن أن لا يزال التيار الكهربائي موجوداً فيها. 2- يُنصح …

