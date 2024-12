2024-12-27 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أقصا منتخبا الكويت وعُمان منتخبي قطر والإمارات من بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت. وتعادلت الكويت وقطر 1-1 وهي نتيجة كافية لتأهل الأولى لدور نصف النهائي، وهي ذات النتيجة والحسابات لمواجهة عُمان والإمارات الذي انتهى لقاءهما بالتعادل أيضاً 1-1 . وستواجه الكويت (ثاني المجموعة الأولى) منتخب البحرين (أول المجموعة الثانية)، في دور نصف […]

