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الكويت وعُمان تتأهلان لنصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان

الكويت وعُمان تتأهلان لنصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان
الكويت وعُمان تتأهلان لنصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان
2024-12-27 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أقصا منتخبا الكويت وعُمان منتخبي قطر والإمارات من بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت. وتعادلت الكويت وقطر 1-1 وهي نتيجة كافية لتأهل الأولى لدور نصف النهائي، وهي ذات النتيجة والحسابات لمواجهة عُمان والإمارات الذي انتهى لقاءهما بالتعادل أيضاً 1-1 . وستواجه الكويت (ثاني المجموعة الأولى) منتخب البحرين (أول المجموعة الثانية)، في دور نصف […]

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