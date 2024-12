المشهداني والسوداني يؤكدان ضرورة توحيد الخطاب لتعزيز الاستقرار السياسي

2024-12-28 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس مجلس النواب •••••••••• التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني. وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، و أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكامل في عملهما، بجانب …

