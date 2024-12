2024-12-28 17:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحفل المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني في العاصمة بغداد لتكريم (1000) حافظ للقرآن الكريم. وبارك السوداني لجميع المشاركين، تخرجهم وإتمامهم حفظ القرآن الكريم، من خلال مبادرة (الحافظ الرباني) التي تشرف سيادته بإطلاقها في ديوان الوقف السنّي، مبيناً أنَّ قرّاء وحفظة القرآن، حظوا بمكانةٍ …

