رئيس الوزراء يدعو الشركة المشغلة لمستشفى الشعب لتنفيذ كامل بنود العقد

2024-12-29 00:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الشركة المشغلة لمستشفى الشعب إلى تنفيذ كامل بنود العقد المبرم مع وزارة الصحة.وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح مستشفى الشعب العام، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "كل الترحيب بالشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام، نحن اليوم نشهد افتتاح مستشفى جديد، حيث ستكون بداية الشركة مع هذه المنشأة الصحية العمرانية"، مبينا انه "حتى تكتمل الصورة يجب ان تكون هنالك خدمة صحية تقدم الى للمواطن، بحيث عندما يأتي المواطن الى هذه المستشفى يجد الخدمات الصحية والعلاجية متوفرة ".وأضاف، "نأمل بان كل ما اتفق عليه في بنود العقد مع وزارة الصحة يتنفذ بشكل صحيح"، لافتا الى ان "دائرة صحة الرصافة معنية بتقديم كل التسهيلات لانجاح مهمة الشركة ".وأشار إلى ان "معيار النجاح المواطن ، حيث متى ما وجدت المواطن راض عن الخدمة المقدمة من المستشفى معناه الشركة نفذت بنود العقد".