بغداد تفاوض "الجولاني" بشأن الحدود وإطلاق سراح معتقلي الفصائل في دمشق

2024-12-29 00:16:12 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن يحاول "الإطار التنسيقي" تصوير مفاجأة ظهور أرفع مسؤول أمني في العراق إلى جانب أبو محمد الجولاني، حاكم سوريا الجديد، على أنه "ضغط أمريكي"، فيما لم تصرح بغداد بذلك.وأكد محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، احترامه لإرادة السوريين وتطلعه إلى عملية سياسية شاملة، خلال مقابلة تلفزيونية. وقال السوداني، عقب لقاء حميد الشطري، رئيس جهاز […]

