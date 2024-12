واسط.. ضبط 3 قطع سلاح غير مرخصة والقاء القبض على عدد من المطلوبين

2024-12-29 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط 3 قطع سلاح غير مرخصة والقاء القبض على عدد من المطلوبين والمخالفين في محافظة واسط. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “قيادة شرطة محافظة واسط تواصل ممارساتها الأمنية، حيث القت القبض عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة، وضبط 3 قطع سلاح غير مرخصة، …

