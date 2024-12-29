نادي الشرطة يكشف عن نسبة الإنجاز في ملعبه الجديد ويحدد موعد الافتتاح

2024-12-29 13:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، عبد الحليم فاهم، أن ملعب الشرطة وصل إلى المراحل الأخيرة من إنجازه، فيما حدد موعد الافتتاح الرسمي للملعب.

وقال فاهم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الشركة المنفذة للمشروع وصلت إلى نسبة إنجاز متقدمة تجاوزت 80%"، مبيناً أن" المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية شخصياً، بالإضافة إلى متابعة الدوائر المعنية في الوزارة".

وأوضح فاهم أنه" من المتوقع أن يتم افتتاح الملعب مطلع العام المقبل، ليكون متاحا لفريق القيثارة الخضراء لاحتضان مباريات الفريق وتدريباته".