أمين بغداد يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة طلبات أهالي منطقة سويب جنوب العاصمة

2024-12-29 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة طلبات أهالي منطقة سويب ضمن قاطع بلدية الرشيد جنوب العاصمة بغداد .

وذكر بيان للأمانة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد، عمار موسى كاظم اطلع خلال جولة تفقدية له على أعمال دائرة المشاريع ضمن محلة 871 منطقة سويب ، بحضور وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية والمديرَين العامَين لدائرة المشاريع وبلدية الرشيد".

وأضاف، أن "أمين بغداد، التقى عدداً من المواطنين ووجهاء المنطقة واستمع لآرائهم وطلباتهم وشكاواهم، ووجّه بتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل الفني وعضوية دوائر (المشاريع ، مجاري بغداد ، ماء بغداد ، بلدية الرشيد) لتأمين احتياجات المواطنين وتنفيذها بأسرع وقت ممكن".

وتابع، أن "أمانة بغداد مستمرة بحملة تطوير محلة 871 منطقة سويب و(12) محلة سكنية أخرى ضمن قاطع بلدية الرشيد ضمن خطة عمل أطلقها أمين بغداد، تشمل أكثر من (65) مشروعاً في جانبي العاصمة للنهوض بواقع الطرق في العاصمة الى جانب مشاريع تطوير البنى التحتية الأخرى".