رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي

2024-12-29 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.

وذكر بيان للقضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان افتتح المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بحضور رئيس الادعاء العام، نجم عبد الله، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، القاضي ليث جبر، ومدير المركز الوطني، القاضي علي حسين جفات/ نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ، ومدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية، السيدة منى عبد الحسين".

يذكر أن، قرار تشكيل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، صدر بعد إنهاء عمل فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) ليحل بديلاً عنه بغية الاستمرار في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب.