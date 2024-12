‏وزير العمل: شمول المتطوعين في دور الإيواء براتب المعين المتفرغ

2024-12-29 15:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، شمول المتطوعين في دور الإيواء براتب المعين المتفرغ. وذكر بيان للوزارة، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أعلن عن إكمال صرف مستحقات المتراكم من رواتب المعين المتفرغ للأعوام 2019-2020-2021 للمستفيدين ممن لديهم تغيير معين أو وفاة المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات”. …

