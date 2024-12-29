السعودية الأقوى هجوما ووداع حامل اللقب في حصاد "خليجي 26"

2024-12-29 19:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

المنتخب السعودي الأكثر تسجيلا للأهداف في خليجي 26 حتى الأن (الحساب الرسمي لبطولة خليجي 26)

دخلت بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" خطواتها الأخيرة، بعد نهاية الدور الأول "المجموعات" بتأهل الرباعي الكويت وعمان من الأولى والسعودية والبحرين من الثانية، ليتنافسا على اللقب في النسخة الـ26 من تاريخ البطولة التي تتسم أدوراها الإقصائية دائماً بالقوة.

وتأهل عن المجموعة الأولى كل من المنتخب العماني والكويتي بالرصيد نفسه، خمس نقاط، إذ حقق أصحاب الأرض الكويت الفوز على الإمارات بنتيجة (2-1) والتعادل مع كل من عمان وقطر بالنتيجة نفسها (1-1)، بينما عمان حققت الفوز على قطر بنتيجة (2-1) وتعادلت بالنتيجة نفسها مع الكويت والإمارات.

وودع منافسات هذه البطولة كل من الإمارات وقطر بالرصيد نفسه وهو نقطتان.

وتتشابه أحوال المجموعة الثانية مع الأولى، إذ تأهلت السعودية والبحرين برصيد ست نقاط ، إذ حققت السعودية الفوز في مباراتي اليمن والعراق وتلقت هزيمة أمام البحرين، بينما تأهلت البحرين عقب الفوز على السعودية والعراق والهزيمة أمام اليمن، وودع أيضاً العراق واليمن البطولة برصيد ثلاث نقاط.

لتكون هناك مفارقة بتأهل المنتخبات الأربعة إلى نصف النهائي بتساوي كل منتخبين في المجموعة نفسها بعدد النقاط، مع وداع أربعة منتخبات يحمل كل ثنائي في المجموعة رصيد النقاط نفسه.

ولعب في الدور الأول 12 مباراة، انتهت أربع منها بالتعادل الإيجابي، وثمانية انتصارات، ولم يشهد دور المجموعات أي تعادل سلبي، إضافة إلى تسجيل جميع المنتخبات المشاركة للأهداف.

فوز تاريخي لليمن

وشهدت مباريات دور المجموعات فوزاً تاريخياً للمنتخب اليمني عندما تخطى نظيره البحريني ضمن الجولة الثالثة بنتيجة (2-1) وهو الأول له في تاريخ البطولة خلال 11 مشاركة سابقة لم يتخط دور المجموعات أو تحقيق انتصار على أي من منافسيه.

السعودية الأقوى هجوماً

على رغم بداية المنتخب السعودي الصعبة في البطولة بالهزيمة أمام البحرين بنتيجة (3-2)، إلا أن عودته بالفوز على نظيره اليمني ثم العراقي جاءت بقوة من الناحية الهجومية.

واحتفى المنتخب السعودي بأنه الأكثر إحرازاً للأهداف في البطولة برصيد ثمانية أهداف خلال ثلاث مباريات، ويأتي من بعده المنتخب البحريني برصيد ستة أهداف.

ويتساوى الثنائي المتأهل من المجموعة الأولى في الأهداف إذ أحرز كل من المنتخب العماني والكويتي أربعة أهداف.

ومن حيث الأضعف من الناحية الدفاعية في البطولة فيأتي المنتخب السعودي في المرتبة الأولى بستة أهداف.

حامل اللقب

وشهدت البطولة وداع حامل اللقب، المنتخب العراقي بعدما فشل في جمع النقاط المناسبة لاحتلال الصدارة أو الوصافة ضمن البطولة المقامة في الكويت.

وحقق المنتخب العراقي الفوز في الجولة الأولى على نظيره اليمني بنتيجة (1-0)، قبل أن يخسر أمام البحرين (2-0) والسعودية (3-1).

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وكان يرغب المنتخب العراقي في زيادة عدد الألقاب التي في جعبته خلال تاريخ مشاركاته إذ يحتل المركز الثاني من حيث الأكثر تتويجاً برصيد أربعة ألقاب، خلف الكويت الأكثر حصداً للذهب بـ10 ألقاب.

وكان المنتخب العراقي قد توج من قبل باللقب في أعوام 1979 و1984 و1988 و2023، وخسر اللقب في نسختي 1976 و2013.

تاريخ المواجهات

يواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في نصف النهائي وذلك في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على استاد "جابر المبارك الحمد الصباح".

ويحمل تاريخ المواجهات بين المنتخبين في بطولة "خليجي" فقط، 16 لقاء من قبل كان الفوز من نصيب السعودية في 13 مباراة مقابل ثلاثة انتصارات لعمان.

وفي نصف النهائي الثاني سيتواجه البحرين مع الكويت، في اليوم نفسه على استاد "جابر الأحمد الدولي".

وتواجه المنتخبان من قبل في بطولة "خليجي" بـ21 مباراة، حقق المنتخب الكويتي الفوز في 12 لقاء، بينما فاز المنتخب البحريني بست مواجهات والتعادل حسم ثلاث مواجهات.



