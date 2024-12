السوداني والمالكي يؤكدان ضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الإقليمية

2024-12-30 12:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، ضرورة تجنيب البلاد تبعات الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز اليات التنسيق المشترك. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى، خلال اللقاء، …

