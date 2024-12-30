قراءة في تصريحات أوجلان.. كيف ستتفاعل أنقرة مع مبادرة القائد الحبيس؟

2024-12-30 19:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كردستان

علق السياسي الكردي شيرزاد مصطفى، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول الدعوة التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من داخل سجنه.

وقال مصطفى لـ "بغداد اليوم" إن "التصريح الذي أطلقه أوجلان هو بمثابة دعوة صريحة لإحلال السلام، وإنهاء المشاكل بين الكرد وتركيا، وحل القضية المعقدة بين أنقرة وحزب العمال".

وأضاف، أن "تصريحات أوجلان وضعت الآن الحل بيد تركيا، فحزب العمال الآن يريد السلام، ولكن على الطرف الآخر أن يقدم حسن النية مع الكرد سواءً في تركيا، أو العراق، أو سوريا، من خلال إيقاف عمليات القصف، وإعطاء الحقوق للمكون الكردي الذي يعيش في تركيا".

وأشار إلى أنه "بعد إسقاط نظام بشار الأسد فإن المنطقة مقبلة على سلسلة تغييرات، قد تبدو منها إجراء مصالحة تاريخية بين حزب العمال الكردستاني وتركيا".

وتحدث زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحبوس في أحد السجون قرب إسطنبول – منذ 25 عاما- عن أهمية التقارب بين الأتراك والأكراد، وفق ما أفاد حزب كردي.

وأفاد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي بأن وفدا منه زار أوجلان يوم أمس في محبسه ونقل عنه قوله، إن تعزيز الأخوة التركية الكردية مسؤولية تاريخية.

وبحسب ما ذكر الحزب، أمس الأحد، فقد أكد أوجلان خلال الزيارة استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة.

وكان الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، قد تلقى أول زيارة له "منذ 43 شهرا" في أكتوبر تشرين الأول الماضي.