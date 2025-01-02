نائبة عن نينوى: هناك فساد بالأجهزة الأمنية واستغلال سياسي لمناصبها

2025-01-02 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت عضومجلس النواب عن نينوى، رحيمة الجبوري، يوم الخميس، وجود شبهات فساد في الأجهزةالأمنية في المحافظة واستغلال المناصب فيها لأغراض سياسية.

وقالت الجبوري، لوكالةشفق نيوز، إن "سبب سقوط محافظة نينوى عام 2014 هو الفساد، ورغم هذا شخصنااليوم شبهات فساد في إحدى المديريات الأمنية".

وشددت على رفضها لماوصفته بـ"العبث بأمن محافظة نينوى"، مبينة أن "شكاوى عدة وردت تفيدبوجود مساومات من ضعاف النفوس في الأجهزة الأمنية".

وطالبت النائبة، هيئةالنزاهة بـ"فتح مجالس تحقيقية في ملفات الفساد والكشف عن الذمم وتفعيل قانون(من أين لك هذا) وبدون أي تدخلات وضغوطات سياسية".

وكان عضو لجنة الأمنوالدفاع النيابية نايف الشمري، قد كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن وجود شبهاتفساد في إحدى الدوائر الأمنية في محافظة نينوى.

وقال الشمري في حينها،وهو نائب عن نينوى، إنه "خلال تواجدنا بين أهالي نينوى شخصنا وجود فساد إداريفي إحدى الدوائر الأمنية في المحافظة"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ موقف رسمي ورفعتقرير مفصل إلى الجهات المعنية، وهذا دون أن يحدد الجهة الأمنية التي يشتبه فيتورطها بالفساد.

وتشهد المناصبالأمنية، صراعاً سياسياً كبيراً للاستحواذ عليها، وغالبا ما تكون المناصب الأمنيةالرفيعة، وخاصة على مستوى وكلاء الوزارات، وحتى المسؤولين الميدانيين، خاضعة لنظام"المحاصصة"، وتوزع حسب ثقل الكتل السياسية.