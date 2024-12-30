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وزير الثقافة: منحة الصحفيين والأدباء والفنانين ستنطلق في القريب العاجل

وزير الثقافة: منحة الصحفيين والأدباء والفنانين ستنطلق في القريب العاجل
وزير الثقافة: منحة الصحفيين والأدباء والفنانين ستنطلق في القريب العاجل
2024-12-30 23:05:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، أن منحة الصحفيين والأدباء والفنانين ستنطلق في القريب العاجل.
وقال البدراني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنحة للأدباء والصحفيين والفنانين ستنطلق في القريب العاجل". 
وأضاف البدراني، " اننا بصدد استلامها من وزارة المالية لتوزيعها على الاتحادات والنقابات ".



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