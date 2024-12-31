لقاء حذر بين الكويت والبحرين... واستفاقة السعودية تقلق عمان في "خليجي 26"

2024-12-31 00:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

نصف نهائي قوي في بطولة "خليجي 26" (الحساب الرسمي لبطولة كأس الخليج العربي عبر منصة إكس)

تقام مباراتا نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" غداً الثلاثاء، بمواجهتين ناريتين بين المنتخب السعودي ونظيره العماني، ومستضيف البطولة منتخب الكويت الذي يلتقي نظيره البحريني لتحديد طرفي نهائي النسخة الحالية من البطولة التي شهدت كثيراً من المفاجآت أبرزها وداع حامل اللقب المنتخب العراقي.

وتنطلق المباراة الأولى بين المنتخب العماني ونظيره السعودي على ملعب "جابر المبارك"، وهنا ينحاز تاريخ المواجهات لمصلحة "الأخضر"، إذ تواجه المنتخبان في 16 لقاء من قبل كان الفوز من نصيب السعودية في 13 مباراة مقابل ثلاثة انتصارات لعمان.

وسيكون هناك بعض القلق لدى منتخب عمان بسبب استفاقة المنتخب السعودي في مباراتي الجولة الثانية والثالثة ضمن دور المجموعات بعد الهزيمة في اللقاء الأول، إذ سيحاول "الأخضر" فرض أسلوبه منذ بداية اللقاء لتفادي المفاجآت أمام منافسه الذي ظهر بصورة مميزة منذ بداية البطولة.

وقال المدير الفني لمنتخب السعودية هيرفي رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء "نسعى إلى فرض أسلوبنا وطريقتنا على المباراة وليس أن نكون رد فعل لأسلوب المنافس، وتحليل أداء الفريق المنافس وطريقته مهمان جداً، فيجب علينا أن نتحسن ونكون أقوى كما كنا أمام العراق، ولتحقيق لقب البطولة لا بد من أن تقدم أداء متصاعداً من مباراة لأخرى، الشيء الإيجابي أننا سجلنا ثمانية أهداف حتى الآن، نحن نتطور خطوة تلو الأخرى، ليس بالصورة الكافية لكن نطمح لتحقيق اللقب".

وعن مواجهة عمان، قال رينارد "أتوقع أن تكون المواجهة صعبة ولذلك يجب التركيز والجاهزية على أعلى مستوى، وشكراً جزيلاً للجماهير من كل قلبي، أتمنى أن يواصلوا دعمهم لنا في ما بقي من البطولة وسنعمل على إسعادهم".

ومن العناصر المميزة في صفوف المنتخب السعودي، مهاجم الهلال السعودي عبدالله الحمدان الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة الحالية"، وأشاد رينارد بأداء اللاعب وقال "قدم أداء جيداً، وليس هو فحسب بل كان عملاً جماعياً قوياً، دفاعياً وهجومياً".

ويرغب المنتخب السعودي في السير نحو النهائي من أجل التتويج باللقب الرابع في تاريخه، والتساوي مع العراق في وصافة الأكثر تتويجاً، خلف الكويت الأكثر تتويجاً بـ10 ألقاب.

وعلى الجانب الآخر، قدم المنتخب العماني مشواراً جيداً في البطولة حتى الآن، إذ تعادل أمام الكويت والإمارات بالنتيجة نفسها (1-1) وفاز على قطر بنتيجة (2-1).

وعلق المدير الفني لمنتخب العماني رشيد جابر على مواجهة السعودية في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، قائلاً "أتمنى أن نكون في نهائي البطولة، هدفنا أن نكون طرفاً في النهائي وأن نخرج بنتيجة إيجابية من مباراة السعودية، ونحن جاهزون للاحتمالات كافة أمامه سواء كانت المباراة 90 دقيقة أو 120 أو تم اللجوء إلى ركلات الترجيح".

وأوضح أن "كل الاحتمالات واردة، فشيء طبيعي في مباريات كهذه أن تستعد لها بتركيز شديد، الأهم هو التركيز والحضور الذهني، ومستعدون للمباراة وسنلعب بطريقتنا وفلسفتنا وكل المباريات التي تلعبها يجب أن تكون مستعداً لها، وأثق بكل اللاعبين ومن سيكون موجوداً في القائمة سيمثل المجموعة ككل".

وأكد جابر أن المنتخب العماني معتاد على اللعب تحت الضغط الجماهيري وقد واجه الكويت البلد المستضيف في مباراة الافتتاح، وقال "ليست لدينا مشكلة في هذا الأمر، ما نحتاج إليه هو التركيز وبذل الجهود في المباراة".

ويسعى المنتخب العماني إلى استكمال طريقه نحو النهائي السادس في تاريخه، إذ توج بالبطولة مرتين في نسختي 2009 و2017 – 2018 ويمني نفسه باللقب الثالث، وخسره ثلاث مرات في نسخ 2004 و2007 و2023.

وفي نصف النهائي الآخر، سيواجه المنتخب الكويتي نظيره البحريني على ستاد "جابر الأحمد الدولي" الذي سيستقبل المباراة النهائية السبت المقبل.

والكويت تدخل من أجل استكمال طريقها في البطولة المقامة على أرضها للتتويج باللقب ليكون الـ11 في تاريخها، والعودة لمنصات الذهب مرة أخرى بعد أن حصدت البطولة آخر مرة في نسخة 2010 أي منذ 14 عاماً.

ويسود التفاؤل داخل معسكر منتخب الكويت بالتأهل للنهائي، إذ قال المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي "متفائلون بالوصول إلى الدور النهائي، وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز وإن شاء الله نسعد الجمهور، فمواجهة البحرين ستكون صعبة على المنتخبين، إنها مباراة قبل النهائي، ومن يخسر يخرج من البطولة، أعددنا أنفسنا جيداً للفوز بالمباراة".

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وأضاف بيتزي أن "المنتخب البحريني تطور كثيراً ولا أركز على لاعبيه بصورة فردية، لكن بالتأكيد نتائج البحرين تدل على أن اللاعبين تطوروا بصورة واضحة، وأكرر أننا نركز على تطور لاعبينا وتقديم أفضل ما لدينا للفوز".

وتابع المدرب الأرجنتيني "لن أتحدث عن طريقة لعبنا، لكن سنفرض أسلوبنا وهويتنا في المباراة حتى نحقق الفوز، مثل هذه البطولات القصيرة تعطيك دافعاً كبيراً للعمل وأن تكون متفائلاً دائماً ولذلك نحن متفائلون بمباراة الغد".

ولن يكون المنتخب البحريني صيداً سهلاً أمام المنتخب الكويتي، إذ قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، وقال المدير الفني دراغان تالاييتش في المؤتمر الصحافي "إنه قبل نهائي، ونحن نحترم منتخب الكويت كثيراً، وجهزنا أنفسنا جيداً، نستعد للعب 90 دقيقة نقدم فيها أفضل ما لدينا وربما مئة دقيقة إذا ما احتسبنا الوقت المحتسب بدل الضائع، وأتوقع أن يقدم الفريق والمنتخب الكويتي مباراة جميلة وممتعة أمام نحو 60 ألف متفرج متوقع حضورهم للملعب".

وأضاف المدير الفني لمنتخب البحرين "أعتبر أن مباراة غدٍ ليست مواجهة أمام بيتزي وإنما بين لاعبي البحرين والكويت".

ويرغب المنتخب البحريني في الصعود لمنصات التتويج مرة أخرى، بعد الظهور في نسخة واحدة فقط عام 2019، وكان خسر اللقب في أربع مناسبات سابقة.

وتواجه منتخبا الكويت والبحرين من قبل في بطولة "خليجي" ضمن 21 مباراة، حقق المنتخب الكويتي الفوز في 12 لقاء، بينما فاز المنتخب البحريني بست مواجهات والتعادل حسم ثلاث مواجهات.



