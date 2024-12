2024 عام الأزمات يودع العراق بلا إجابات: ما مصير الحشد والقوات الأمريكية؟

2024-12-31 00:45:06 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن يغلق عام 2024 على ثلاثة أسئلة كبيرة تتعلق بمصير "الحشد"، والقوات الأمريكية، وتأثيرات الأحداث في سوريا.وينتظر في عام 2025 الإجابة على تلك الأسئلة وغيرها، مثل "قانون الانتخابات"، وملف "اجتثاث البعث"، وحسم القوانين "الخلافية الثلاثة".كان عام 2024 عامًا مليئًا بالأزمات الكبيرة؛ حيث اقتربت بغداد من الحرب أكثر من مرة، واهتز النظام السياسي […]

