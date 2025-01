نائب يكشف مدة تمديد عمل المفوضية وموعد تعديل قانون الانتخابات

2025-01-02 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، أحمد مجيد، اليوم الخميس، عن المدة المقترحة بشأن تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشار إلى التوجه بعد تمديد عمل المفوضية إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل "ينصف" الجميع. ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في وقت سابق من اليوم، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية […]

