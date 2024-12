بعد 8 سنوات.. أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية طلاق

2024-12-31 11:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادتوصلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقا لما ذكره محاميها،، مما وضع حدا واضحا لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود.وأكد محامي جولي جيمس سيمون لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الزوجين توصلا إلى اتفاق. وقال سيمون في بيان: "منذ أكثر من 8 سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد براد […]

