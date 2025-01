الإطاحة بمحتال يمتهن السحر والشعوذة لاستغلال النساء في بابل

2025-01-03 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بابل/ المدى أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، الإطاحة بمحتال يمتهن السحر والشعوذة لاستغلال النساء شمال المحافظة. وأوضحت القيادة في بيان تلقته (المدى)، أن "فريقاً أمنياً تحت إشراف قائد الشرطة اللواء علي كامل الحسناوي، مؤلفاً من مدير قسم مكافحة إجرام شمال بابل ومدير شعبة مكافحة إجرام قضاء المحاويل وعدد من المنتسبين، بالتعاون مع جهاز الأمن […]

