وزير العمل يعلن تحويل أكثر من 32 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى الداخلية

2024-12-31 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، تحويل أكثر من 32 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى عقود في وزارة الداخلية.

وقال الاسدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تحويل الوجبة الثالثة من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود في وزارة الداخلية بإجمالي 32,314 مستفيداً ممن تبلغ أعمارهم من (18-25) عاما".

وأضاف أن "موعد مراجعة المقبولين سيكون يوم السبت المقبل الموافق 4 كانون الثاني 2025 في مراكز التطوع ببغداد والمحافظات"، لافتاً الى ان "هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 الذي ينص على توفير فرص العمل للعاطلين القادرين على العمل من خلال تطويعهم في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وأوضح الاسدي أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشريحة العاطلين من مستفيدي الحماية الاجتماعية".

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