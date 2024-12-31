2024-12-31 17:36:04 - المصدر: ايشان

توفي أحد طلبة جامعة ديالى وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء حادث دهس مأساوي وقع أمام بوابة الجامعة، حيث تسببت شاحنة “تريلة” في الحادث الذي هز المجتمع الجامعي. وفي تعليق على الحادث، أكد شهود عيان أن الحادث وقع في وقت الذروة، عندما كان الطلاب يتجمعون أمام الجامعة. الحادث خلف صدمة كبيرة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، […]

ظهرت المقالة بحادث مروري.. وفاة طالب وبتر ساق آخر أثناء عبورهما إلى جامعة ديالى أولاً على ايشان.



