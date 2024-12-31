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خلال 2024.. التجارة تعلن عدد السلات الغذائية الموزعة والمستفيدين منها

خلال 2024.. التجارة تعلن عدد السلات الغذائية الموزعة والمستفيدين منها
خلال 2024.. التجارة تعلن عدد السلات الغذائية الموزعة والمستفيدين منها
2024-12-31 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت شركة تجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توزيع 12 سلة غذائية لفئة الرعاية الاجتماعية و10 سلات للمواطنين خلال عام 2024، مؤكدة استفادة أكثر من 7 ملايين فرد بالرعاية من هذه السلال. وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي، للوكالة الرسمية، تابعته عراق اوبزيرفر، إنه “بدعم من الحكومة، استطاعت الشركة …

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خلال 2024.. التجارة تعلن عدد السلات الغذائية الموزعة والمستفيدين منها

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