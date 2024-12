خلال 2024.. التجارة تعلن عدد السلات الغذائية الموزعة والمستفيدين منها

2024-12-31 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت شركة تجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توزيع 12 سلة غذائية لفئة الرعاية الاجتماعية و10 سلات للمواطنين خلال عام 2024، مؤكدة استفادة أكثر من 7 ملايين فرد بالرعاية من هذه السلال. وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي، للوكالة الرسمية، تابعته عراق اوبزيرفر، إنه “بدعم من الحكومة، استطاعت الشركة …

