بغداديون يعلقون أمنيات العام الجديد على أشجار الزينة (صور)

2024-12-31 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لا يقف أمام البغداديين أي عائق للاحتفال بعيد رأس السنة والعام الجديد، إذ يتغلب سكان العاصمة العراقية على جميع التحديات وينسون معاناة الواقع ومشاكل الاختناقات المرورية وكل مايعكر صفوهم من أجل الاحتفال بالمناسبة.

وازدانت العاصمة بغداد بأشجار الزينة مع اقتراب ساعات نهاية العام، وطرزت واجهات المطاعم ومحال الكيك والمعجنات في شوارع اليرموك والمنصور وغيرها اشجار بمختلف الاحجام والمضاءة بالوان شتى.

أمنيات وتطلعات

وعلق بغداديون أمنياتهم للعام الجديد في بطاقات كتبت عليها عبارات قصيرة تعبر عما في نفوسهم من أمنيات وآمال وتطلعاتهم للعام الجديد وتركوها مركونة على اشجار الزينة أو وضعوها في لوحة منفصلة خصصها أصحاب المطاعم والصالات لهذا الغرض.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز في شوارع بغداد لمواكبة الاحتفالات ورصد مشاهد إقبال المواطنين على المولات والمطاعم والصالات، وترك بعضهم العنان لسيارتهم لاطلاق ابواقها بمرح.