مشعان الجبوري: التغيير في العراق آت وحاولت إقناع الشيخ علي بخطورة الاستعانة بالخارج

2024-12-31 22:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد السياسي العراقي مشعان الجبوري بتغريدة على X تابعتها عراق أوبزيرفر أن العراق يواجه مرحلة حاسمة تتطلب إصلاحات جذرية للنظام السياسي، مشيرًا إلى أن التغيير بات أمرًا لا مفر منه. وطرح الجبوري في تصريحاته تساؤلات مصيرية تتعلق بكيفية تحقيق هذا التغيير، ومن هم القادرون على قيادته، وما هي الضمانات لحماية البلاد …

