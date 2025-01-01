بغداد.. رصاصة احتفالات توقع أول حالة قتل في 2025 ونيران تشتعل بمدينة الصدر

2025-01-01 01:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني ليلة الثلاثاء الاربعاء بمصرع مدني نتيجة إصابته برصاصة طائشة أُطلقت أثناء احتفالات رأس السنة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الرصاصة جاءت نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء من قبل أحد المحتفلين في حي المهدية بمنطقة الدورة، مما دى إلى إصابة الضحية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على الشخص المتسبب بالحادث، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

على صعيد متصل اعتقلت القوات الامنية ثلاثة أشخاص يطلقون العيارات النارية بشكل متفرق في مناطق العلاوي الحرية الغزالية

يُذكر أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات يُعد ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين وتحاول السلطات أن تواجهها السلطات بحزم.

على صعيد مواز، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، باحتراق عدد من المحال التجارية والمباني السكنية في قطاعات مدينة الصدر نتيجة احتفالات المواطنين بالألعاب النارية خلال راس السنة الميلادية