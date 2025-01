2025-01-01 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، نجاحه في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالانتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها المراسلة الخارجية. وذكر بيان للبنك تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “نجح في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالانتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال …

