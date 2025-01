بالصور: محافظ ذي قار يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي لبحث الملفات الأمنية وتعزيز التعاون

2025-01-01 18:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استقبل محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، رئيس هيئة الحشد الشعبي، السيد فالح الفياض، والوفد المرافق له، بحضور أعضاء مجلس المحافظة والقيادات الأمنية. وتم خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات أمنية تخص المحافظة، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة والقوات الأمنية، بهدف إدامة الاستقرار الأمني...

