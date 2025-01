السوداني: تعزيز المشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل ذاتية ودعم القطاع الخاص

2025-01-01 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شدد رئيس الوزراء ،محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء على ضرورة خلق مشاريع صغيرة توازي عمل المشاريع الكبيرة للاعتماد على فرص العمل الذاتية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ،في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” أن ‌‏” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مجموعة من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من مبادرة ريادة، …

