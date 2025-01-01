2025-01-01 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وضع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، يومالأربعاء، حجر الأساس لمركز عمليات حقل غرب القرنة/1، إلى جانب تنفيذ عدداً منالمشاريع الخدمية في قضاء الصادق في محافظة البصرة.

وذكرتبيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط، ورد لوكالة شفق نيوز، أن شركة "نفطالبصرة" وبالتعاون مع مشغل حقل غرب القرنة/1 شركة "بتروجاينا"، نفذتعدداً من المشاريع الخدمية في قضاء الصادق في محافظة البصرة، بالإضافة إلى وضع حجرالأساس لمشروع مركز عمليات حقل غرب القرنة/1 المرحلة الأولى.

بدورهأكد وزير النفط أن حقل غرب القرنة/1 من الحقول الكبيرة في المنطقة الجنوبيةللبلاد، ويمتاز باحتياطي نفطي كبير يصل إلى أكثر من 22 مليار برميل، مبيناً أن الإنتاجالحالي للحقل 550 ألف برميل باليوم.

وأشارإلى أن على شركة "بتروجاينا" تجميع واستثمار الغاز المصاحب المنتج فيالحقل، والتعاون مع الشركات المتخصصة في مجال استثمار الغاز، للاستفادة من الكمياتالكبيرة التي يمكن استثمارها، ورفد الشبكة الوطنية لتجهيز محطات توليد الطاقةالكهربائية بالوقود.

منجانبه، أوضح معاون مدير عام شركة "نفط البصرة"، جواد الحلفي، أن مركزعمليات حقل غرب القرنة/1 "إضافة نوعية" إلى المنشآت التي تساعد على إجراءعمليات الإنتاج والسيطرة عليها، وهو من المشاريع الجديدة من نوعها.

ولفتإلى أن الحقل يشهد تصاعداً كبيراً فيوتائر الإنتاج، وإدارته المتمثلة بشركة "نفط البصرة" وشركة "بتروجاينا"تحرص على تقديم خدمات بنى تحتية للمجتمع والمناطق المحيطة به.