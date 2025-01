السوداني لعدنان درجال: أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية من أجل حسم التأهل للمونديال

2025-01-02 21:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية من أجل حسم التأهل للمونديال. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني استقبل، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال وجرى خلال اللقاء بحث وضع المنتخب الوطني، واستعداداته للمباريات المقبلة والحاسمة في …

