2025-01-03 15:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن تفاصيل جديدة حول "شمس الدين جبار" منفذ اعتداء نيو أورلينز الإرهابي، لافتة إلى أنه صنّع العبوات الناسفة في منزله، وترك القرآن مفتوحا عند عبارة "القتل في سبيل الله".وجاء في تقرير للصحيفة الأمريكية، أن منزل جبار وهو مواطن أمريكي وخدم في الجيش، في شمال هيوستن في ولاية تكساس، كان مليئا بالمخلفات […]

