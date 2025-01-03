الأمن الوطني: قدمنا خلال 2024 أكثر من 6 آلاف معلومة تتعلق بالجماعات الإرهابية

2025-01-03 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تقديمه أكثر من 6 آلاف معلومة استباقية تتعلق بالجماعات الإرهابية لقيادة العمليات المشتركة، فيما أشار الى إلقاء القبض على أكثر من 5600 إرهابي خلال 2024.وقال المتحدث باسم الجهاز ارشد الحاكم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف الإرهاب واحد من الملفات الأساسية والمهمة التي يعمل عليها جهاز الأمن الوطني وحقق نتائج جيدة في ذلك"، مبينا ان "هناك خلية معنية بمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع دائرة أمن بغداد ودوائر المحافظات الموجودة".وأضاف، أنه "خلال عام 2024 تم رفع أكثر من 6000 معلومة استباقية تتعلق في اماكن وجود العدو والمضافات والاكداس والعتاد والأسلحة"، لافتا الى ان "هذه المعلومات قدمت الى قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق عالي المستوى تم تنفيذ ضربات جوية".وأكد أن "عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال العام الماضي بلغ 5606 متهمين بالإرهاب مع ضبط أعداد كبيرة من الأسلحة والأحزمة الناسفة".وتابع أنه "تم خلال العام الماضي تنفيذ 3 او 4 عمليات نوعية، الاولى هي قتل الإرهابي محمد عبد الملك طه في قضاء داقوق، وهو من أخطر الإرهابيين المتواجدين في المنطقة، وتمت متابعته ومحاصرته حيث كان يرتدي حزاما ناسفا وقبل تفجير نفسه بادرت القوة الى القضاء عليه"، موضحا ان "العملية الثانية نجحت بقتل الإرهابي خميس شريف شيحان المكنى ابو ابراهيم العراقي وهو من اخطر قيادات التنظيم الذي جرى الاشتباك معه وقتله، كما تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من احباط عملية تفجير بواسطة عبوات ناسفة، وفي العملية الرابعة تمت الإطاحة بما يعرف بوالي العراق، حيث اشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعملية، بعد مراقبة استخبارية استمرت لأكثر من ستة أشهر".