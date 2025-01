الداخلية: القبض على أحد طلبة جامعة الإسراء ببغداد أقدم على إصابة حارس في الكلية واثنين من الطلبة

2025-01-05 14:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن القبض على احد طلبة جامعة الإسراء ببغداد اقدم على إصابة حارس في الكلية واثنين من الطلبة. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، ان “قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القاء القبض على احد طلبة جامعة الإسراء في بغداد”. …

