الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم في التسول

2025-01-03 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 6 متهمين بعمليات استدراج الأطفال واستغلالهم في التسول ببغداد يمثلون شبكتين وذلك بعمليتين أمنيتين منفصلتين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري في بيان: إنه” في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وكالة الاستخبارات للحد من ظاهرة التسول، نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر …

