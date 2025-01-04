اليوم.. الشرطة يستضيف أربيل والنجف يلاقي الطلبة بدوري النجوم

2025-01-04 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين كلاهما في بغداد.

ويلاقي فريق الطلبة في المواجهة الأولى ضيفه النجف على ملعب (الساحر أحمد راضي) في الساعة 2:30 عصراً.

ويحتل الطلبة المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بينما ياتي النجف بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة متقدماً على الطلبة بفارق الأهداف.

ويلتقي في المباراة الثانية فريق الشرطة مع ضيفه أربيل، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة عصراً.

ويحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يحتل اربيل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، قررت تعديل ملعب مباراة الطلبة أمام النجف المقرر اليوم السبت من ملعب المدينة الى ملعب الساحر أحمد راضي، وتغيير موعد انطلاقها من الساعة 6:30 إلى الساعة 2:30، وذلك لعدم اكتمال صيانة ملعب المدينة.