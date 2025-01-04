يوم ملتهب بنهائي الخليج ومواجهات إسبانية وإنجليزية.. المواعيد والقنوات الناقلة

2025-01-04 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ستكون جماهير كرة القدم اليوم السبت أمام كثير من المواجهات المثيرة على أكثر من واجهة أوروبية وخليجية، والتي يتصدرها نهائي كأس الخليج (خليجي 26) بين البحرين وعمان، فيما تدور جولة جديدة من الدوري الإنجليزي وتقام مباريات ضمن كأس الملك في إسبانيا ودوري أبطال إفريقيا.

وتدور مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي التي يلتقي خلالها آرسنال مع برايتون بينما يلعب المتعثر مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد.

وفي ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، يلتقي منتخبا عمان والبحرين اليوم السبت في المشهد الختامي لكأس الخليج حيث يراهن الأول على اللقب الثالث في تاريخه بينما يتطلع البحرين للقبه الثاني.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد:

الدوري الإنجليزي

توتنهام ـ نيوكاسل – 3:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

أستون فيلا ـ ليستر سيتي – 06:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

كريستال بالاس ـ تشيلسي ـ 06:00 مساءً ـ BEIN SPORTS 3

مانشستر سيتي ـ وست هام يونايتد ، 06:00 مساءً ـ BEIN SPORTS 1

برايتون ـ آرسنال – 8:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا ـ نابولي ـ 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc 1

كأس ملك إسبانيا:

بارباسترو ـ برشلونة ـ 09.00 مساءً ـ ssc - منصة DAZN

ماربيا ـ أتلتيكو مدريد ـ 11.30 مساءً ـ ssc منصة DAZN

نهائي كأس الخليج:

عمان ـ البحرين ـ 07:00 مساءً – وتنقل على قنوات العراقية الرياضية - الرابعة الرياضية- دبي الرياضية - الشارقة الرياضية - الكاس- أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc 1