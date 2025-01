2025-01-04 14:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) الحجرات الاية (6) يتعرض جهاز مكافحة الارهاب الى هجمة اعلامية مفتعلة تشكك بوطنية قادته وابطاله في بعض القنوات، يراد منها تشويه سمعة ابطال معارك التحرير والتأثير على حجم المنجزات الكبيرة التي حققها الجهاز …

