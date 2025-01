2025-01-04 21:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة، اليوم السبت، عن مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين زائر بمراسم زيارة شهادة الإمام علي الهادي "عليه السلام". وذكرت الأمانة في بيان، تلقته (المدى)، "نرفع أسمى آيات العزاء لمقام مولانا صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه الشريف) بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الهادي (عليه السلام)، ونتقدم بخالص العزاء للمرجعية […]

The post العتبة العسكرية: أكثر من 3 ملايين زائر شاركوا بمراسم زيارة الإمام الهادي appeared first on جريدة المدى.