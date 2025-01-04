امرأة تعتدي على "عميد" ببغداد وتسجيل أول حالة انتحار في ديالى للعام الجديد

2025-01-04 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإلقاء القبض على امرأة اعتدت رفقة زوجها، على ضابط في وزارة الداخلية برتبة عميد ضمن منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على امرأة من مواليد 1966، قامت بالاعتداء، هي وزوجها، على ضابط برتبة عميد منسوب للداخلية وقت الاستراحة، بأسلوب الضرب مستخدمة (سكين) وقامت بضرب العميد على رأسه ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة، ضمن منطقة البياع".

ولفت المصدر إلى أن "زوج المتهمة لاذ بالفرار ضمن حدود منطقة البياع"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الاعتداء يعود نتيجة لخلافات عائلية فيما بينهم".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني آخر، بتسجيل أول حالة انتحار ضمن محافظة ديالى في العام الجديد 2025.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة بعمر 17 سنة، أقدمت على الانتحار شنقاً، بواسطة شال علقته بسقف غرفتها داخل منزلهم في منطقة التحرير وسط مدينة بعقوبة دون معرفة الأسباب".

وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل جثة الضحية للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة أسبابه".