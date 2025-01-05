السوداني: نرفض ربط التغيير بسوريا بتغيير النظام في العراق وليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا الإصلاح ومستعدون لدعم غزة
2025-01-05 10:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد/ الأناضول- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، رفض بلاده ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى اغتيال المرجع الشيعي محمد باقر الحكيم، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال السوداني: “هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته”.
وأضاف: “حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم”.… [+]