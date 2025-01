كوردستان تباشر بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني 2024

2025-01-05 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اربيل/ عراق اوبزيرفر باشرت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، بصرف رواتب الموظفين في الاقليم لشهر تشرين الثاني من العام الماضي. وقال مصدر بحكومة الإقليم لـ”عراق اوبزيرفر”، إنه” تمت المباشرة اليوم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشربن الثاني من العام 2024، وفقا لجدول يستمر لمدة 4 أيام، بعد وصول جميع المبالغ من قبل بغداد”.

