بعد دعوة رئيس البرلمان.. هل ستعقد جلسة طارئة للبت بتمديد عمل مفوضية الانتخابات؟

2025-01-05 18:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىاستبعدت النائبة عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، اليوم الأحد، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للبت في تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينة أو دعوة رئيس المجلس محمود المشهداني لعقد هذه الجلسة لم تتم وفق السياقات المعتمدة.وقالت البجاري، إن "النظام الداخلي لمجلس النواب حدد آلية عقد الجلسات الاستثنائية للمجلس حيث تكون […]

