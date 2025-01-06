ارتفاع أسعار النفط مع تأثير الطقس وإجراءات التحفيز الصيني

2025-01-06 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين تأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين على الطلب العالمي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.18 دولارا للبرميل .

وتعمل بكين على تعزيز التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، حيث أعلنت يوم الجمعة أنها ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز المستهلك.

وقال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة في الوقت المناسب.

وفي العام الماضي، أثر تباطؤ النمو الاقتصادي والتحول إلى وقود أنظف في قطاع النقل على واردات الخام والطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك له.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس انخفاض إنتاج إيران وصادراتها بحلول الربع الثاني نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة والعقوبات الأكثر صرامة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقالوا إن إنتاج الدولة العضو في منظمة أوبك قد ينخفض ​​بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 3.25 ملايين برميل يوميا بحلول الربع الثاني.